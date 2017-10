Steinmeier 27 let po združitvi Nemčije svari pred novimi zidovi

Berlin, 3. oktobra - Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je v nagovoru ob dnevu enotnosti opozoril na nove zidove odtujenosti, razočaranja in jeze. Ti so nadomestili tisti zid, ki je Nemčijo delil vse do leta 1990, je dejal in s tem posredno namignil na vzpon skrajno desne Alternative za Nemčijo na septembrskih parlamentarnih volitvah.