V Rusiji na protestih proti Putinu aretirali več kot 270 ljudi

Moskva/Sankt Peterburg, 8. oktobra - V številnih ruskih mestih so v soboto potekali protesti proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki je v soboto praznoval 65. rojstni dan. Na protestih, h katerim je pozval opozicijski voditelj Aleksej Navalni, je policija aretirala več kot 270 ljudi. Ponekod so izbruhnili tudi spopadi med policijo in protestniki.