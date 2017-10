Danska policija našla glavo pogrešane švedske novinarke

Koebenhavn, 7. oktobra - Danska policija je našla glavo pogrešane švedske novinarke Kim Wall, ki so jo nazadnje videli avgusta na doma izdelani podpornici danskega izumitelja Petra Madsena. Kot je danes sporočila policija, so v petek v zalivu Koge potapljači našli glavo in noge ter obleke Wallove, poroča nemška tiskovna agencija dpa.