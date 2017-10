Na računalniku danskega izumitelja našli posnetke obglavljanja žensk

Koebenhavn, 4. oktobra - Na trdem disku računalnika danskega izumitelja Petra Madsena, obtoženega umora švedske novinarke Kim Wall, so našli posnetke obglavljanja žensk. Madsen umor novinarke zanika in tudi vztraja, da trdi disk ni njegov in da so imeli do njega dostop vsi v laboratoriju, kjer je delal.