V Mariboru o pomenu skupnega luteransko-katoliškega dokumenta

Maribor, 5. oktobra - Mariborsko kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi je skupaj z Avstrijsko čitalnico in Zvezo kulturnih društev Maribor danes ob letošnjem letu obeleževanja 500-letnice reformacije v tamkajšnji univerzitetni knjižnici pripravilo pogovor o skupnem knjižnem dokumentu pripadnikov luteranske in katoliške cerkve Od konflikta do skupnosti.