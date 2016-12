Leto 2017: Ob 500-letnici reformacije v ospredju misel o ekumeni, spravi in dialogu

Ljubljana, 31. decembra - Leto 2017, ko bomo obeležili 500 let reformacije, je vlada razglasila za leto reformacije. Ob jubileju se bo zvrstilo več prireditev, tudi razstav in strokovnih srečanj. Predvsem pa bo, kot je za STA povedal evangeličanski škof Geza Filo, v ospredju misel o ekumeni, spravi, dialogu in večjem sodelovanju v času, ki nas postavlja pred nove izzive.