V EU načelni dogovor za podaljšanje naložbenega načrta

Bruselj, 13. septembra - Evropski parlament in države članice EU so sprejeli načelni dogovor o podaljšanju in okrepitvi Evropskega sklada za strateške naložbe (Efsi). Trajanje sklada se podaljšuje s konca leta 2018 na konec leta 2020, z njim pa naj bi namesto za 315 milijard zagotovili vsaj za 500 milijard evrov naložb, so danes sporočili iz Evropske komisije.