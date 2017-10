Dan učiteljev v znamenju zahteve po boljših plačah v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 5. oktobra - V šolskem sindikatu Sviz so ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktobru, napovedali začetek boja za izboljšanje plač v vzgoji in izobraževanju. Opozarjajo namreč, da so v Sloveniji plače učiteljic in učiteljev na vseh ravneh izobraževanja slabše od povprečja OECD in tudi nižje od plač primerljivo izobraženih zaposlenih v drugih poklicih.