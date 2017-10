V šolskem letu 2015/16 na šolah poučevalo 24.000 učiteljev in učiteljic

Ljubljana, 1. oktobra - V šolskem letu 2015/16 je v osnovnih in srednjih šolah za mladino in odrasle poučevalo 24.000 učiteljev in učiteljic, kažejo podatki Statističnega urada RS. V osnovnih šolah je bilo zaposlenih 20.118 strokovnih delavcev, od tega je bilo 17.723 učiteljev, v srednjih šolah pa je bilo v istem šolskem letu med 7469 strokovnimi delavci 6290 učiteljev.