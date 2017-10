V mariborski Operi Puccinijeva La boheme s Sabino Cvilak v glavni vlogi

Maribor, 4. oktobra - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo v petek premierno izvedla poznoromantično italijansko opero Giacoma Puccinija La boheme pod taktirko Francesca Rose in v režiji Arnauda Bernarda. V glavnih vlogah bosta nastopila Sabina Cvilak kot Mimi in Renzo Zulian kot Rodolfo.