V Krškem načrtujejo prostorsko širitev poklicne gasilske enote

Krško, 2. oktobra - Krški svetniki so na nedavni seji sprejeli sklep za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poklicne gasilske enote (PGE) Krško, s čimer so storili prve korake za širitev njenega objekta in hkrati gradnjo gasilskega poligona. Naložba naj bi stala približno 2,6 milijona evrov, končati jo nameravajo do leta 2021.