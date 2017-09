Na Vrbini pri Krškem končali pripravljalna dela za gradnjo skladišča radioaktivnih odpadkov

Krško, 17. septembra - Pripravljalna dela za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki jih je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) na Vrbini pri Krškem začela marca, so avgusta končali. Skupaj z davkom so stala nekaj manj kot 670.000 evrov. Odlagališče naj bi začeli graditi prihodnje leto. Poskusno naj bi začelo obratovati leta 2021.