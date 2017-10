Ob referendumu v Kataloniji izbruhnilo nasilje, več sto poškodovanih

pripravil Blaž Mohorčič

Barcelona/Bruselj, 1. oktobra - Referendum o neodvisnosti španske pokrajine Katalonija je zasenčilo nasilje med policisti, ki skušajo onemogočiti glasovanje, in ljudmi, ki jih pri tem ovirajo. V policijskem posredovanju je bilo poškodovanih več sto ljudi in nekaj policistov. Madrid in Barcelona za nasilje obtožujeta drug drugega, v Evropski uniji pa za zdaj večinoma molčijo.