Španska policija posreduje na katalonskih voliščih, oblasti v Barceloni vztrajajo

Barcelona, 1. oktobra - Španska policija je okoli 9. ure, ko se je začel referendum o neodvisnosti Katalonije, začela posredovati. Policisti preprečujejo vstop na več volišč, zasegli so tudi volilne skrinjice in glasovnice. A glasovanje poteka. Katalonske oblasti so volivcem sporočile, da lahko glasujejo na katerem koli volišču.