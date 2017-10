V Kolumbiji začelo veljati premirje med vlado in zadnjo uporniško skupino

Bogota, 1. oktobra - V Kolumbiji je danes opolnoči začelo veljati premirje med kolumbijskimi oboroženimi silami in gverilsko skupino Nacionalna osvobodilna vojska (ELN), za katero so se dogovorili v začetku meseca. Premirje naj bi trajalo do 9. januarja, obstaja pa možnost podaljšanja.