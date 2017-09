Kolumbija in ELN sklenila prekinitev ognja

Bogota, 4. septembra - Kolumbijska vlada in gverilska Nacionalna osvobodilna vojska (ELN) sta se dogovorili o prekinitvi ognja, ki naj bi trajalo od 1. oktobra do 12. januarja prihodnje leto z možnostjo podaljšanja, je danes sporočil kolumbijski predsednik in dobitnik Nobelove nagrade za mir Juan Manuel Santos.