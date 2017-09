Primorske novice: Z zagovori nekaterih obtoženih se je začelo sojenje v zadevi Kobra

Koper, 30. septembra - Z zagovori nekaterih obtoženih se je na koprskem sodišču v petek začelo sojenje enajsterici v t. i. zadevi Kobra, ki jim tožilstvo očita preprodajo drog v združbi in prevažanje ilegalnih prebežnikov čez mejo. Tisti, ko so se zagovarjali, so krivdo zanikali. So pa na sodišče prišli vsi obtoženi, danes poročajo Primorske novice.