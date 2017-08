Prihodnji teden na sodiščih: Ob koncu sodnih počitnic se v sodne dvorane vračajo nekateri odmevni primeri

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 13. avgusta - Po enomesečnih sodnih počitnicah se prihodnji teden na slovenskih sodiščih spet začenjajo obravnave. A počitnice so bile za mnoge sodnike in sodno osebje precej delavne, saj so se tudi v tem času nadaljevala nekatera odmevna sojenja, med drugim na Kranjskem sodišču sojenje mami dvoletnice in njenemu partnerju za smrt deklice.