Na letališčih v Kurdistanu začela veljati prepoved mednarodnih poletov

Erbil, 29. septembra - Na letališčih v mestih Erbil in Sulejmanija je danes ob 18. uri (17. po srednjeevropskem času) začela veljati prepoved vseh mednarodnih poletov. Odločitev so sprejele oblasti v Bagdadu po spornem referendumu, na katerem so Kurdi v ponedeljek s plebiscitarno večino podprli neodvisnost Kurdistana.