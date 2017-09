Cena oskrbe v domovih za starejše v povprečju za dva odstotka navzgor

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 30. septembra - Zaradi uresničevanja dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja o odpravi plačnih anomalij in s tem povišanja stroškov dela domovi za starejše višajo ceno oskrbe. Cena bo večinoma višja z oktobrom, nekateri so jo zvišali že s septembrom. Po doslej zbranih podatkih ministrstva za delo gre v povprečju za dvoodstoten dvig cene.