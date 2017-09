Na področju dolgotrajne oskrbe številni izzivi in potreba po celovitem pristopu

Bled, 27. septembra - Inštitut za dolgotrajno oskrbo je na Bledu pripravil dvodnevni 2. kongres dolgotrajne oskrbe. Na prvem dnevu kongresa so danes izpostavili številne izzive, med katerimi so vse manjša dostopnost do socialnih storitev, pomanjkanje kadra in nejasnost zakonodaje. Za pomoč starostnikom in njihovim svojcem je zato potreben celovit pristop.