Policija letos naštela že več kot 1200 nezakonitih prehodov meje

Ljubljana, 30. septembra - Mešane policijsko-vojaške patrulje so med 1. majem in 1. septembrom letos zaradi nezakonitega prehoda meje obravnavali 118 oseb. Skupaj je policija od začetka leta do 1. septembra obravnavala nezakonite prehode 1275 oseb, med njimi je bilo daleč največ državljanov Afganistana. STA objavlja tabelo nezakonitih prehodov oseb po državljanstvu in spolu.