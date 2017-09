Kitajska kvote za električne avtomobile odložila do leta 2019

Peking, 28. septembra - Kitajska vsaj še do leta 2019 ne bo uvedla kvot, ki bi od avtomobilskih proizvajalcev terjali minimalni delež proizvedenih električnih avtomobilov. Za preložitev ukrepa so se odločili, potem ko so nestrinjanje izrazila številna tuja podjetja, proti je bila tudi Nemčija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.