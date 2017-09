Kitajska na poti k prepovedi bencinskih in dizelskih avtomobilov

Šanghaj, 11. septembra - Kitajska se pripravlja na obdobje, ko bodo avtomobili z bencinskim in dizelskim motorjem prepovedani. Časovnice izvedbe načrta sicer še niso razkrili, vseeno pa so prve uradne izjave v tej smeri močno podražile delnice proizvajalcev električnih avtomobilov in baterij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.