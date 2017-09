Od petka ustavljeni vsi mednarodni leti v Erbil

Erbil, 28. septembra - Vsi mednarodni letalski poleti v in iz Erbila, glavnega mesta iraškega Kurdistana, bodo od petka ustavljeni, so danes sporočili s tamkajšnjega letališča. Odločitev so sprejele oblasti v Bagdadu po spornem referendumu, na katerem so Kurdi s plebiscitarno večino podprli neodvisnost Kurdistana.