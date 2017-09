Maja Smrekar v Kapelici preko Cynomorphe ponuja vpogled v serijo K-9_topologija

Ljubljana, 28. septembra - V Galeriji Kapelica bodo drevi odprli postavitev Maje Smrekar Cynomorpha, ki celostno uokvirja serijo njenih projektov K-9_topologija. Za to serijo, ki tematizira vzporedno evolucijo človeka in psa ter kulturološka presečišča človeškega in živalskega, je umetnica prejela nagrado festivala Ars Electronica zlata nika v kategoriji hibridne umetnosti.