Andy Garcia prispel na Hrvaško na snemanje filma Mamma Mia

Zagreb, 27. septembra - Kubansko-ameriški filmski zvezdnik Andy Garcia je v torek prispel z letalom v Split, potem pa se je z ladjo odpravil proti otoku Vis, kjer poteka snemanje celovečerca "Mamma Mia! Here We Go Again". Na Visu kmalu pričakujejo tudi ostale glavne igralce nadaljevanja filmskega muzikala, kot sta Pierce Brosnan in Colin Firth.