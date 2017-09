NSIOS odbor za invalide pri ZN opozoril na ohranjanje sistemske diskriminacije invalidov

Ljubljana, 8. septembra - Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je odboru za invalide, ki deluje pri Organizaciji združenih narodov (ZN), predstavil kršitve Konvencije o pravicah invalidov, ki so jih zaznali v Sloveniji. Zaskrbljeni so nad praksami države, ki omogočajo ali ohranjajo sistemsko diskriminacijo invalidov in kršitve človekovih pravic.