Festivalska razprava izpostavila pomen strategije dolgožive družbe

Ljubljana, 26. septembra - Sodelujoči na današnji otvoritveni okrogli mizi v okviru 17. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je bila namenjena krovnim strategijam o izzivih dolgožive družbe, so izrazili upanje, da bodo cilji iz nedavno sprejete strategije dolgožive družbe doseženi. Akcijski načrti morajo biti sprejeti do konca leta, so spomnili.