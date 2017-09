Festival za tretje življenjsko obdobje bo izpostavil izzive dolgožive družbe

Ljubljana, 26. septembra - V Ljubljani se bo danes začel 17. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo tokrat izpostavil izzive dolgožive družbe, priprave na upokojitev in skupnostne oblike preživljanja prostega časa. Do četrtka se bodo med drugim zvrstile strokovne razprave, predavanja, delavnice in kulturni nastopi, odprtih pa bo več kot 160 razstavnih prostorov.