Trump s kritikami ameriških nogometašev povečal njihovo kljubovanje

Washington, 25. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo zvečer vztrajal, da je spuščanje poklicnih športnikov na eno koleno ob igranju ameriške himne pred začetki tekem v poklicni nogometni ligi NFL nespoštljivo do zastave, države, vojakov in reševalcev ter da bi morala liga nekaj storiti. Po Trumpovih kritikah so se protesti okrepili.