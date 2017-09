LeBron James ameriškemu predsedniku Trumpu: Ti si klošar

New York, 24. septembra - Dogajanje onstran velike luže ni le v znamenju besednega spopada na ravni Washington - Pjongjang, temveč tudi silovite verbalne izmenjave in prave tviteraške vojne med največjimi zvezdniki ameriškega profesionalnega športa in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Zvezdnik lige NBA LeBron James je predsednika Trumpa označil za klošarja.