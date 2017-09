Erjavec: Katalonija mora uresničiti svojo pravico do samoodločbe v skladu z ustavo in zakoni

New York, 23. septembra - Zunanji minister Karl Erjavec je v petek ocenil, da je v primerih priprav na referenduma o samostojnosti Katalonije in iraških Kurdov položaj drugačen, kot je bil leta 1991 v Sloveniji. Kot je še dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje ob koncu obiska v New Yorku, mora Katalonija uresničiti svojo pravico do samoodločbe v skladu z ustavo in zakoni