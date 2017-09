Madrid zaostruje ukrepe proti referendumu; v Kataloniji prve aretacije separatistov

pripravila Sara Kovač

Barcelona, 20. septembra - Spor med Madridom in Barcelono se je približno teden in pol pred predvidenim glasovanjem o neodvisnosti Katalonije zaostril. Španska policija je v Barceloni v okviru ukrepov za preprečitev po njihovem prepričanju nezakonitega glasovanja izvedla niz racij in aretacij. Regionalne oblasti so špansko vlado obtožile vzpostavitve izrednih razmer.