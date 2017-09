Erjavec meni, da bi morala Evropska komisija vztrajati pri spoštovanju mednarodnega prava

New York, 23. septembra - Zunanji minister Karl Erjavec je v New Yorku slovenskim novinarjem povedal, da bi morala Evropska komisija glede arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško vztrajati pri spoštovanju mednarodnega prava. Poleg govora hrvaškega premierja Andreja Plenkovića pa je kritiziral tudi hrvaško praznovanje 25. obletnice članstva v ZN.