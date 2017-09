Erjavec podpira Cerarjevo odpoved obiska v Zagrebu

Ljubljana/New York, 22. septembra - Zunanji minister Karl Erjavec močno podpira odločitev premierja Mira Cerarja, ki je po govoru hrvaškega kolega Andreja Plenkovića v ZN v New Yorku odpovedal srečanje v Zagrebu. Kot je danes ocenil Erjavec, se je potrdilo, da dialog s Hrvaško ni mogoč in je bolje, da je premier uradno stališče sosede slišal v New Yorku, kot da bi ga v Zagrebu.