Ob mednarodnem dnevu gluhih poudarek na vključevanju gluhih v družbo s športom

Ljubljana, 23. septembra - Že od leta 1959 vsako tretjo soboto v septembru gluhi opozarjajo na nevidno invalidnost - gluhoto in na težave, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. Ob tej priložnosti danes Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije prireja Olimpijski dan gluhih in akademijo ob četrt stoletja delovanja športne zveze, so sporočili iz zveze društev.