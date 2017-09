Varuh človekovih pravic gluhim in naglušnim omogočil boljšo komunikacijo

Ljubljana, 20. septembra - Varuh človekovih pravic RS je v septembru, mesecu gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom, v sejni sobi urada namestil indukcijsko zanko. To je elektromagnetni komunikacijski sistem, ki prispeva k manjši odvisnosti naglušnih od slišečega okolja, so pojasnili pri Varuhu.