Koprivnikar: Javna uprava je servis za državljane in podjetja

Ljubljana, 22. septembra - Na fakulteti za upravo v Ljubljani so se danes sklenili tradicionalni dnevi slovenske uprave. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je v zaključnem nagovoru izpostavil pomen razumevanja, da je javna uprava servis za državljane in podjetja in mora iskati vedno nove, boljše in inovativne rešitve prav za končne uporabnike.