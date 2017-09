Zavod za oskrbo na domu Ljubljana zmagovalec natečaja za izboljšave v javni upravi

Ljubljana, 21. septembra - Na fakulteti za upravo danes in v petek potekajo 24. Dnevi slovenske uprave, na katerih že tradicionalno iščejo odgovore na izzive, s katerimi se soočajo slovenska javna uprava, javni sektor in družba kot celota. Danes so razglasili tudi zmagovalca natečaja za naj izboljšavo v javni upravi, kar je postal Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.