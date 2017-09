Varuh človekovih pravic zahteva ustavno presojo najbolj spornih določb novele zakona o nalogah policije

Ljubljana, 22. septembra - Varuh človekov pravic je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki jo je DZ sprejel februarja in je v uporabi od aprila. Meni, da so členi, ki policiji omogočajo optično prepoznavo registrskih tablic, zbiranje podatkov o letalskih potnikih in uporabo t. i. dronov neustavni.