Policija zbiranje podatkov o letalskih potnikih začenja pri Adrii Airways

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 13. septembra - V četrtek začnejo veljati določbe novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki uvajajo zbiranje podatkov o letalskih potnikih na letih iz tretjih držav v Slovenijo in obratno. Policija bo začela v ta sistem zbiranja podatkov letalske prevoznike vključevati postopoma, začenja pa z Adrio Airways, so pojasnili na MNZ.