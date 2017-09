VS ZN proti referendumu o neodvisnosti Kurdistana

New York, 22. septembra - Varnostni svet Združenih narodov se je v četrtek izrekel proti referendumu o neodvisnosti Kurdistana in tako dal dodatno težo mednarodnim nasprotovanjem referendumu. Kot je v soglasno sprejeti izjavi poudaril VS ZN, referendum v iraški avtonomni pokrajini pomeni potencialno možnost destabilizacije.