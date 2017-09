Z nogometom v raznoliko ponudbo Festivala Mladi Maribor

Maribor, 22. septembra - Z nogometnim turnirjem v športni dvorani Lukna, na katerem bodo predstavljali projekt za delo z ranljivimi skupinami in mladimi Fair Employment, se danes začenja 4. Festival Mladi Maribor, ki mladim omogoča nova raziskovanja, izkušnje in navdihe. Raznoliko dogajanje, ki bo trajalo do sredine oktobra, pripravljajo mladi oz. mladinske organizacije.