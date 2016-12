Z neformalnimi znanji do hitrejše zaposlitve tudi tistih z manj priložnostmi

Ljubljana, 29. decembra - Združenje Epeka je zasnovalo projekt Družbeno-odgovorne zaposlitve, s katerim bodo mladim z omejenimi priložnostmi, kot so na primer Romi, tudi prek mladinskega dela ter različnimi izobraževanji in usposabljanji olajšali pot do zaposlitve. Mlade bodo opremili z znanjem in ključnimi kompetencami, ki so nujno potrebne za vstop na trg delovne sile.