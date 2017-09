Cerar pred ZN poudaril pomen spoštovanja mednarodnega prava in odločitev sodišč

New York, 21. septembra - Premier Miro Cerar je v današnjem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku poudaril spoštovanje vladavine prava, mednarodnih pogodb in odločitev mednarodnih sodišč in tribunalov ter podal stališča Slovenije o perečih svetovnih izzivih.