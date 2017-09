Ob robu splošne razprave 72. zasedanja GS ZN v sredo številne aktivnosti

New York, 21. septembra - Na sedežu ZN v New Yorku so v sredo potekale številne aktivnosti ob robu splošne razprave 72. zasedanja Generalne skupščine ZN, med njimi konferenca o uveljavitvi CTBT, dogodek o odpravi diskriminacije LGBTI, pobuda za odpravo nasilja nad ženskami, dogodek o beguncih, Libiji, Južnem Sudanu, izobraževanju, boju proti terorizmu in drugi.