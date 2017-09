Predlogoma novel zakonov o inšpekciji dela in urejanju trga dela se obeta podpora

Ljubljana, 21. septembra - Poslanske skupine so na današnji seji DZ večinoma izrazile podporo predlogoma novel zakonov o inšpekciji dela in urejanju trga dela, je pa bilo slišati opozorila o še vedno odprtih nekaterih vprašanjih. Tako so se tudi v koaliciji med drugim zavzeli za kadrovsko okrepitev inšpektorata za delo, opozicija pa je bila kritična tudi do višine sankcij.