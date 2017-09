Odbor DZ podprl noveli zakonov o inšpekciji dela in o urejanju trga dela

Ljubljana, 6. septembra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je podprl predloga novel zakonov o inšpekciji dela in o urejanju trga dela. V razpravi je bilo sicer slišati opozorila, da področje agencijskega dela ostaja neurejeno. Razpravljavci so opozorili tudi na nesorazmernost sankcij za iskalce zaposlitve.