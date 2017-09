Potrebe po zaposlenih v zdravstveni negi vse večje

Ljubljana, 21. septembra - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin in Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana sta danes v Ljubljani organizirala znanstveno kavarno - pogovor o razvoju zdravstvene nege kot stroke. V njem so opozorili na vse večje potrebe po zaposlenih v zdravstveni negi in na pomen visoko izobraženih medicinskih sester, so sporočili organizatorji.